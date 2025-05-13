Alithia ve diğer gazeteler, Rum İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, ilk üç aylık dönemde ticari denge açığının 1 milyar 846 milyon Euro olduğunu yazdılar.

Gazete, bu rakamın 2024 yılının aynı döneminde 1 milyar 864 milyon Euro olarak kayda geçtiğini belirtirken 2025 yılının ilk çeyreğinde ithalatta, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7 artış kaydedildiğini aktardı.

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Habere göre, söz konusu dönemde 3 milyar 190 milyon Euro’luk ithalat, 1 milyar 344 milyon Euro’luk ihracat gerçekleşti.

Gazete, ihracatta da yüzde 58,3’lük bir artış gözlemlendiğini aktardı.