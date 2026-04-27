Güney Kıbrıs’ta, 2025 yılında 8 bin 575 kişiye siyasi sığınmacı statüsü verildi.

Politis gazetesi, AB İstatistik Kurumu'nun Cuma günü açıkladığı AB üyesi ülkelerdeki siyasi sığınma talep ve onay rakamlarını aktardı.

Habere göre, Güney Kıbrıs 2025 yılında toplam 8 bin 575 kişiye siyasi sığınmacı statüsü verirken, ilk sırayı 3 bin 340 kişiyle Suriyeliler aldı.

İkinci sırayı bin 450 kişiyle Kongo Halk Cumhuriyeti, üçüncü sırayı ise 545 kişiyle Nijerya uyruklu kişilerin aldığını belirten gazete, AB genelinde ise siyasi sığınmacı sayısında bir önceki yıla göre yüzde 18 düşüş kaydedildiğini aktardı.