Alithia ve diğer gazeteler, GSI projesinin yüklenicisi olan “Bağımsız Elektrik İletim Operatörü” ADMİE’nin dün Güney Kıbrıs ve İsrail makamlarına başvuruda bulunarak yatırım talebi (investment request) sunduğunu yazdı.

Gazete: “Çalışmalar Projenin Her Senaryoda Sürdürülebilir Olduğunu Gösteriyor – GSI: ADMİE Kıbrıs ve İsrail’e Yatırım Talebi Sundu” başlığı altında verdiği haberinde, ADMİE şirketinden dün yapılan açıklamada, kar-zarar değerlendirmelerine dair raporların Güney Kıbrıs ile İsrail arasında elektrik kablosu döşenmesinin sürdürülebilir olduğunu ortaya koyduğunu duyurduğunu aktardı.





ADMİE kararlarının dayandığı söz konusu raporlara da atıfta bulunan gazete, ADMİE’nin her iki ülkenin düzenleyici kurumlarından başvuruyu inceleyerek, kablo bağlantısının maliyetinin paylaşımı konusunda karar vermesini talep ettiğini vurguladı.

Gazete, bu gelişmenin ADMİE ile “Meridiam” şirketi arasında varılan anlaşmanın hemen akabinde gerçekleştiğine dikkat çekerek, “Meridiam” şirketinin projenin Yunanistan ile Güney Kıbrıs ayağına katılan yeni bir ortak olduğunu, ADMİE’nin projenin Güney Kıbrıs-İsrail ayağı için de benzer bir uygulamayı, yani yeni ortaklar bulmayı hedeflediğini aktardı.

İki ülke arasında anlaşmaya varılması ve sürecin ilerlemesinin akabindeki ikinci adımın nihai yatırım kararının (FID) alınması olacağını, sonrasında ise projenin finansmanı aşamasına geçileceğini belirten gazete, GSI projesinin AB’nin de yer aldığı bir ortak proje olduğunu ve bin MW elektrik aktarım gücü öngörüldüğünü de hatırlattı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansı:

Politis: “GSI Bir Adım Daha Yakın – Kıbrıs-İsrail Ayağı Da İlerliyor”.

Fileleftheros: “ADMİE İsrail-Kıbrıs Kablosu İçin Dilekçe Sundu”.

Haravgi: “Kıbrıs-İsrail Elektrik Bağlantısının Bir Sonraki Aşaması İçin Acele Ediyorlar”.



