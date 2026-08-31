Rum Kültür Müsteşarlığı, dini grupların kültürel faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik plan açıkladı.

Fileleftheros gazetesi, Rum Kültür Müsteşarlığının, 2026 yılı için “Dini Grupların Kültürel Faaliyetlerinin Desteklenmesi Planı” açıkladığını yazdı.

Rum Kültür Müsteşarlığının plana yönelik amacının, Ermeni, Maronit ve Latinlerden oluşan dini grupların kültürel faaliyetlerinin ekonomik anlamda desteklenmesi olduğunu yazan gazete, plan çerçevesinde, üç dini grubun temsilcilik ofisleri tarafından hayata geçirilecek kültürel faaliyetlerin ekonomik açıdan destekleneceğini belirtti.

Habere göre, Kültür Müsteşarı Klea Papaellina yaptığı açıklamada, bu planla birlikte dini grupların, kültürel ve geleneksel seslerinin, ülke topraklarında aydınlanmaya devam etmesi için yaratıcı ifadelerinin desteklenmesinin amaçlandığını ifade etti.



