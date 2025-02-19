Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) arasında Üniversitedeki öğrenci ve çalışanlara, finansal ve diğer alanlardaki işlemlerini dijital olarak yapabilecekleri EMU PASS isimli mobil uygulamanın sağlanması amacıyla sözleşme imzalandı.

Söz konusu sözleşmeye DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli ve Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman imza koydu. İmza töreninde DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Koopbank Genel Müdür Yardımcısı Kemal Özçınar, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, , DAÜ Bilgi Teknolojileri Müdürü Aytaç Çerkez, DAÜ Ulaşım İşleri Şube Amiri Aykut Türkmaya ve Koopbank’tan gelen heyet hazır bulundu.

BU YENİLİKLERE İTEN DAÜ GİBİ KÖKLÜ KURUMLARDIR

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli, teknolojinin ve kurumsal yapıların geliştiği bir çağda bu tür yeniliklere imza atmanın önemine vurgu yaptı. Yerli, "Bizleri bu yeniliklere iten DAÜ gibi köklü kurumlardır. Bu gelişme sayesinde öğrencilerimiz otomasyon kolaylığına sahip olacak, gerek öğrenci kimliğinin dijital kullanımı gerekse ödeme işlemlerinde büyük bir rahatlık sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

YENİLİK VE GELİŞİM İHTİYACI DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ

Ardından konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ'nün dijital dönüşüm sürecine dikkat çekerek, "Üniversitemizin içinde olduğu bir dijital dönüşüm süreci vardır. Bu noktada bütün işlemlerin otomasyona bağlanarak hızlanması oldukça önemli bir adımdır. Kampüs içi ve dışında hizmete giren bu yenilik, daha hızlı işlemler yapabilmemize olanak sağlayacaktır. Bu noktada Koopbank’a teşekkürlerimizi sunarız. DAÜ olarak böyle bir yeniliğe öncülük etmek bizim için gurur vericidir. Bu süreçte emeği geçen tüm DAÜ personeline teşekkür ediyorum. Yenilik ve gelişim ihtiyacı doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtmek isterim" dedi.

ÖĞRENCİLERE VE ÇALIŞANLARA ÖNEMLİ AVANTAJLAR SUNACAK

DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, sürece katkı sağlayan herkese teşekkürlerini ileterek, teknolojinin hızla ilerlediğini ve kurumların bu değişime ayak uydurmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Dr. Özcenk, dijital dönüşümün eğitim sektöründe de büyük kolaylıklar sağlayacağını ifade etti. Bu bağlamda Koopbank ve DAÜ arasındaki iş birliğinin öğrencilere ve çalışanlara önemli avantajlar sunacağını belirtti.

DAÜ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAKTAN DOLAYI ONUR DUYMAKTAYIZ

Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, DAÜ ile iş birliğinin 35 yıl öncesine dayandığını ifade etti. 90’lı yıllarda DAÜ’de şube içinde sundukları birçok hizmetin artık tamamen mobil uygulamalar üzerinde yer aldığını ve bunu şu anda bir adım daha öteye taşıyarak fiziksel öğrenci kimliğini de mobil uygulama içine kattıklarını belirtti. Günümüzde gelinen noktanın teknolojik bir gelişim ve dönüşüm sürecinin sonucu olduğunu söyleyen Ataman, DAÜ ile iş birliği yapmaktan duydukları onuru dile getirerek, protokolün her iki kuruma da hayırlı olmasını temenni etti.

ÜNİVERSİTENİN DİJİTALLEŞMESİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK

Son olarak konuşan DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, üniversite olarak hayalini kurdukları bu düşünceyi Koopbank ile iş birliği yaparak gerçeğe dönüştürdüklerini belirtti. Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Koopbank ekibine ve yoğun emek harcayan DAÜ Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü’ne teşekkür ederek, bu tür projelerin üniversitenin dijitalleşmesine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

FİZİKSEL ÖĞRENCİ KİMLİĞİ TAŞIMA DERDİNE SON

Koopbank Genel Müdür Yardımcısı Kemal Özçınar uygulama hakkında bazı bilgiler vererek, EMU Pass uygulaması dijital kimlik özelliğiyle DAÜ öğrencilerinin artık öğrenci kimliklerini fiziksel olarak her yerde yanlarında taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıracaklarının müjdesini verdi. Yeni dönemde dijital kimlik ile gerek tüm üniversite hizmetlerine erişimde ve kampüs içerisindeki çeşitli mekanlara girişte gerekse DAÜ’nün sunduğu toplu taşımacılıkta EMU Pass mobil uygulaması sayesinde kimlik doğrulama işlemlerinin kolayca gerçekleştirilebileceğini açıkladı.

HIZLI VE GÜVENLİ ODEME

Genel Müdür Yardımcısı Özçınar, EMU Pass uygulaması ile öğrencilerin akıllı telefonları sayesinde dijital ödeme işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde yapabileceklerini belirtirken, Koopbank POS cihazları üzerinde oluşturulan QR kodu okutarak öğrencilerin günümüzün en gelişmiş mobil ödeme teknolojisini kullanarak temassız ödeme yapabileceklerini vurguladı.

AVANTAJLI VE HESAPLI MOBİL CÜZDAN

EMU Pass uygulamasına özel olarak öğrencilerin kampüs hizmetleri, yemek, market, giyim, otobüs bileti vb. hizmetleri gerçekleştirirken özel indirimler ve kampanyalardan yararlanacağını belirten Özçınar, öğrencilerin harcama ve bütçe yönetimini de uygulama sayesinde kolaylıkla yapabileceğini aktardı.

GÜNLÜK VE HAFTALIK DERS PROGRAMI TAKİBİ VE ANLIK BİLDİRİMLER İLE HABER PAYLAŞIMI

Özçınar, EMU Pass uygulaması üzerinden öğrencilerin günlük ve haftalık ders programını takip edebileceğini de kaydetti. Anlık bildirimler sayesinde ise öğrencilerin ve çalışanların okul tarafından yayınlanan tüm haber ve duyuruları anlık olarak takip edebileceğini de aktardı.

CEP TELEFONU NUMARASI İLE KULLANICILAR ARASINDA PARA TRANSFERİ

EMU Pass kullanıcılarının sadece cep telefonu numarası ile kendi aralarında anında para gönderip alabileceğini de ifade eden Özçınar, kampüs hayatında öğrencilerin artık daha hızlı, kolay ve güvenli para transferi yapabileceği bir platforma sahip olduğunu vurguladı.