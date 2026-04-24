Güney Kıbrıs’ta dün başlayan AB Gayrı Resmi Zirve Toplantısında, AB kuruluş anlaşmasında yer alan 47.2 sayılı maddenin etkinleştirilmesinin gündeme geldiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi: “42.7 Sayılı Madde Hakkında Temeller Atıldı – Başkan Daha Belirli Etkinleştirme Sürecinin Gerekliliğine Vurgu Yaptı” başlıkları altında verdiği haberinde AB kuruluş anlaşmasında yer alan ve tehlike altında olan bir üyeye diğer üye devletlerin yardım etmesini öngören maddnin temellerinin atıldığı iddiasında bulundu.

Habere göre Hristodulidis, “Aya Napa” marinasında dün başlayan zirveye girişinde yaptığı açıklamada, iki gün sürecek zirvenin Güney Kıbrıs dönem başkanlığının önceliklerini teyit mahiyetinde olacağını belirtti.

Hristodulidis, 42.7 sayılı maddenin etkinleştirilmesiyle ilgili zbir soruya karşılık “bölgesel ve uluslararası gelişmeler göz önüne alındığında AB’nin askeri bağımsızlığına belirli eylemlerle hayat vermenin zamanı geldi” yanıtını verdi.

Dönem başkanı olarak hem kendileri hem de diğer AB üye devletlerin önerileri olduğunu ifade eden Hristodulidis; “Üye bir devlet söz konusu maddeyi etkinleştirdiğinde ne olacağı, örneğin üye devletin bulunduğu bölgenin göz önüne alınması, hangi devletlerin hemen yardım edebileceği, ne tür bir yardımın gerekli olduğu, devletlerin hangi imkanlarını kullanacakları gibi” şeklinde konuştu.

Gazete, Rum yönetiminin ilk hedefinin söz konusu maddenin zirvede tartışmaya açılması olduğunu belirtirken liderlerin dün Ukrayna, Orta Doğu, enerji fiyatları ve AB dayanışması gibi konuları ele aldıklarını vurguladı.

- Bugünün gündemde Orta Doğu var

Gazete bir diğer haberinde AB Zirvesi'nin Lefkoşa’daki “Filoksenia Kültür Merkezi’nde” bugün gerçekleştirilecek oturumunda 2028-2034 Çok Yıllı Bütçe’nin ele alınacağını, ardından Mısır, Lübnan, Suriye, Ürdün’den liderler ile Körfez İş Birliği Konseyi Genel Sekreteri’nin katılacakları genişletilmiş toplantının yapılacağını yazdı.

Haberde toplantıda yer alacak liderlerin isimlerine ise yer verilmedi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Resmi Sonuçlar Benimsenmeyecek – Güvenlik, Enerji ve Jeopolitik Gelişmelerin Ele Alınacağı Gayrı Resmi Zirve Toplantısı Kıbrıs’ta”.

Politis: “AB Zirvesi: Ukrayna ve Enerji Konusun Ana Gündem”.

Haravgi: “Gayrı Resmi Zirve Aya Napa’da Başladı”.