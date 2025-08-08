Fileleftheros gazetesi, ABD’nin “Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives” (ATF) biriminden gelen ilk ekibin yangının çıkış nedenini araştırmaya dün başladığını, ikinci ekibin araştırma konusunun ise, yangının çıkışı sonrasında yapılan uygulamalar olacağını yazdı.

ABD’li ekibin 20 Ağustos'a kadar araştırmalarına devam etmesi, ikinci ekibin ise ilk ekibin kaldığı yerden araştırmayı devralmasının öngörüldüğünü yazan gazete, ABD’li ekibin dün yangının çıkış noktası olan “Malya” (Bağlarbaşı) köyüne giderek incelemelerde bulunduklarını aktardı.

157 kişinin acil ikametgaha ihtiyacı var

Gazete bir diğer haberinde ise, yangında evleri kaybeden, 30’u yaşlı 157 kişinin acil ikametgah ihtiyacı bulunduğunu, hükümetin bu kişilerin ihtiyaçlarına öncelik vereceğini yazdı.

Rum Dağlık Bölgelerin Kalkındırılması Komiseri Haralambos Hristofinas, 157 kişinin barınma ihtiyacının bulunduğunu, bu kişilerin uzun süreli barınmalarını sağlayacak önlemleri araştırdıklarını belirterek, yangında evleri kaybedenlerin bir kısmının ailelerinin veya arkadaşlarının yanında, bir kısmın ise geçici barınma noktalarında kaldıklarını ifade etti.

Hristofinas, kira yardımı yapılması kararının 1 Eylül’den itibaren geçerli olması yönünde alınan kararın da öne çekildiğini, başvuru yapılması halinde ihtiyaçlı kişilerin kira yardımından hemen faydalanılabileceğini aktardı.

Öte yandan Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, zarar tespit çalışmalarının devam etmesinin yanı sıra ilk tazminatların da ödenmeye başlandığını duyurdu.

Yoannu, ilk hak sahiplerinin bugünden itibaren haberdar edileceğini ve tazminatlarını kaymakamlıklardan almaya başlayacaklarını da vurguladı.