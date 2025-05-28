Politis “Turizm Konusunda Rehavete Kapılmıyorlar” başlıklı haberinde Türkiye’nin Island Cyprus kampanyası aracılığıyla KKTC’yi uluslararası hale getirirken Sözcü Konstantinos Letimbiotis’in “turizmdeki olumlu süreç bizi rehavete düşürmüyor” dediğini aktardı.

Habere göre Letimbiotis gazetecileri bilgilendirme rutini çerçevesinde Rum İstatistik Dairesi’nin 19 Mayıs’ta açıkladığı 2025’in ilk 4 ayıyla ilgili verileri “sadece olumlu değil tarihi de olduğunu” diye niteledi.

Letimbiotis “Ülkeye gelişlerde Ocak-Nisan döneminde daha önce olmadığı kadar ilerleme kaydedilerek Rum turizminin yeni bir rekora koşan bir süreçte olduğunu, sadece Nisan ayında turist gelişlerinin 400 bini aştığını, bunun da Rum turizminin dinamiğini doğruladığını” söyledi.

Letimbiotis verilere dayanarak Nisan ayında gelen turist sayısının 418 bin 730’a ulaştığını, 2024’ün aynı ayında bu rakamın 333 bin 563 olduğunu belirterek, yüzde 25,5 artış yaşandığını, Ocak-Nisan 2024’te 748 bin 814 olan gelen turist sayısının da bu yılın aynı döneminde 865 bin 326’ya ulaştığını aktardı.

Bunun, dönemsel bir patlama olmadığını saptadıklarını turistik hareketin kış aylarında da arttığını söyleyen Letimbiotis “Bu süreç bizi rehavete düşürmüyor, aksine kaliteyi yükseltme, turistik ürünü daha da çeşitlendirme, yeni pazarlar çekme çabamızı güçlendiriyor” dedi.