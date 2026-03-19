“SCORE” isimli Avrupa ağının, AB’nin uyuşturucuyla ilgili kurumuyla iş birliği içerisinde Avrupa genelinde yaptığı bir araştırmaya göre, 2025 yılıyla ilgili olarak Güney Kıbrıs’taki şehirlerde amfetamin ve metamfetamin kullanımında ciddi artış kayda geçirildiği ifade edildi.

Haravgi gazetesi araştırmanın, Güney Kıbrıs’ın AB ortalamasının altında kalmasına rağmen, madde kullanımı profilinde önemli değişiklikler ortaya koyduğunu yazdı.

Amfetamin kullanımındaki artışın Limasol’da yüzde 260, Ay. Napa’da ise yüzde 258 olduğunu kaydeden gazete, metamfetamin kullanımında ise Ay. Napa’da yüzde 287, Larnaka’da ise yüzde 115 artış olduğunu belirtti.

Kokain kullanımının Larnaka’da (yüzde 93) arttığını, Limasol’da ise azaldığını ifade eden gazete, kenevir kullanımında ise tüm şehirlerde artış kaydedildiğini ve en fazla yoğunluğun Lefkoşa Rum kesimi ile Limasol’da olduğunu belirtti.

“Ketamine” maddesinin ise yeni bir dinamik ortaya çıkardığı ve Larnaka’da yükselişte olduğu belirtildi.

MDMA kullanımında ise yerel artışlar hariç, toplu bir azalma olduğu belirtildi.