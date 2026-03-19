Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamada, ülkede sanayi işletmelerinin yüksek enerji maliyetleri nedeniyle ciddi bir rekabet dezavantajı yaşadığı kaydedilerek, yaşanan gelişmeler ve savaş ortamı nedeniyle akaryakıt fiyatlarının yükselmesinin üretim maliyetlerini artıracağı, zaten zor koşullar altında çalışan sanayicilerin yükünün daha ağırlaşacağı savunuldu.

“Sanayicimizin ayakta kalabilmesi ve yerli üretimin korunabilmesi için, enerji girdi maliyetlerinin, ithalat yapılan ülkelerdeki seviyelere çekilmeli ve rekabet koşulları uluslararası standartlarda eşitlenmelidir.” denilen açıklamada, yerli üretimin yüksek enerji maliyetleri nedeniyle ithal ürünler karşısında savunmasız bırakılmaması ve teşvik mekanizmalarının güncellenmesi gerektiği belirtildi.

Özellikle elektrik teşvik mekanizmasının güncellenmesinin artık kaçınılmaz olduğu ifade edilen açıklamada, 2011 yılında uygulamaya konulan ve o dönemde yaklaşık yüzde 33 oranında katkı sağlayan 10 kuruşluk elektrik destek tutarının bugünün ekonomik koşulları karşısında neredeyse etkisiz hale geldiği ileri sürülerek, elektrik muafiyeti ve güçlü destek mekanizmanın önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, sanayicinin ayakta kalması, üretimin sürmesi ve ekonominin güçlenmesi için gerekli adımların gecikmeden atılması istendi.