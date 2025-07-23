https://www.facebook.com/Kitasweather/videos/1076874884538322

Güney Kıbrıs'ta Limasol’un “Malya” (Bağlarbaşı) köyünde öğle saatlerinde büyük yangın çıktı.

Philenews ve diğer internet gazetelerine göre, evlerin yakınlarına kadar ulaşan ve bazı binalara zarar veren yangın nedeniyle köy Rum Sivil Savunma Teşkilatı’nın emriyle boşaltılıyor. Bağlarbaşı- Omodu yolu da trafiğe kapatıldı.

Yangına itfaiye aracı ve biri İngiliz Üslerinin sağladığı 7 hava aracıyla müdahale ediliyor.

Yangınla ilgili videoyı aşağıdaki linklten izleyebilirsiniz...

https://www.facebook.com/Kitasweather/videos/1076874884538322