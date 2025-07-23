SigmaLive’in haberine göre Rum polisi “olayla” ilgili üç kişiyi “statta şiddet (siyasi içerikli pano/pankart açmak)” suçlamasıyla yakaladı. Kimliği ve uyruğu belirtilmeyen üç kişiye Polemidya (Binatlı) polis karakolunda dava okundu, ardından serbest bırakıldılar. Haberde, Filistin bayrağının kalp şeklindeki balonlar yardımıyla stat üzerinde uçurulması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi ve sosyal medyada yayıldığı bilgisi de verildi.

Öte yandan Cyprus Times isimli internet gazetesi AKEL’in, AlfaMega stadı üzerinde balonlarla Filistin bayrağı uçuran kişilerin polis tarafından alınmasını sert bir dille eleştirerek Rum polisinden ve Adalet Bakanı Marios Harçiotis’ten izahat istediğini aktardı.

Habere göre AKEL üç kişinin, Filistin bayrağı Makabi Tel-Aviv-Baf karşılaşmasının yapıldığı stattan çok uzakta havaya salınmış olmasına rağmen tutuklandığına vurgu yaptı.

Tutuklamayı “kışkırtıcı, keyfi, zorba ve ifade özgürlüğünü cezalandırma hareketi” olarak niteleyen AKEL bu tavrın Hristodulidis stattayken ve Makabi Tel-Aviv taraftarlarının İsrail bayrakları asması sorun edilmezken sergilemesinin daha da büyük bir kışkırtma olduğunu belirtti.

Bütün bunların Hristodulidis’in önünde gerçekleştiğinin altını çizen AKEL, Rum polisini protesto etti ve Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı’na Filistin bayrağının hangi yasaya dayanılarak ve hangi düşünceyle yasaklı bayrak görüldüğünü sordu. AKEL Bakan’dan derhal cevap beklediğini kaydederek, üç kişiye okunan davanın geri çekilmesi çağrısında bulundu.