Politis gazetesi, “Air Tractor” tipi helikopterlerin 15 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında Güney Kıbrıs’ta olacağını ve giderlerinin Avrupa Komisyonu tarafından karşılanacağını yazdı.

Gazete, helikopterlerin farklı bir Avrupa ülkesinde çıkan yangınlara ise Güney Kıbrıs’ın onayıyla müdahale edebileceğini kaydetti.

Haberde, yangınlarla etkin mücadele için 11 tane daha havadan yangın söndürme aracı alınmasının hedeflendiği ve bu çerçevede, ilerleyen günlerde 2 yangın söndürme helikopterinin daha alınacağı belirtildi.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın 2014 yılından bu yana 9 kez RescEU mekanizmasını harekete geçirdiğini ve 18 kez de yurtdışındaki yangınların söndürülmesine katkıda bulunduğunu yazdı.