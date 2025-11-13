Politis gazetesi “Kıbrıs Piyasasında Çalıntı Araçlar” başlıklı haberinde araç hırsızlığının ani bir artış gösterdiğini ve organize çetelerin de bu araçları sağdan direksiyonlu araçlar kullanan ülkelere yönlendirdiğini yazdı.

“Economist’in” araştırmasına göre sadece geçen yıl İngiltere’de yaklaşık 130 bin araç çalındığının ve bunların yüzde 7’sinin Güney Kıbrıs’a, yaklaşık yüzde 5’inin de Jamaika’ya nakledildiğini yazan gazete, çalıntı araçların çoğunluğunun İngiltere’den çıkarılıp Kongo Halk Cumhuriyeti’ne ulaştığını, akabinde de başka ülkelere gönderildiklerini belirtti.

Çalıntı lüks araçlardan bazılarının Birleşik Arap Emirlikleri’ne gittiği de kaydedildi.

Gazete haberine iç sayfadan daha geniş yer verirken, yapılan bir araştırmanın daha Güney Kıbrıs’ı İngiltere’den araç hırsızlığı şebekeleriyle ilişkilendirdiğini yazdı.

“Thatcham Research’ın” kısa süre önceki araştırmasının ardından “Economist’in” yeni araştırmasının da yeni veriler ortaya koyduğunu kaydeden gazete, Economist’in araştırmasında İngiltere’deki çalıntı araçların sayısının son 10 yılda yüzde 74 arttığının ifade edildiğini iletti.

Gazete söz konusu araştırmada, çalıntı araçların Kuzey Kıbrıs veya Güney Kıbrıs’a gidip gitmediklerinin netleştirilmediğini belirtti.