Güney Kıbrıs’ın yangınlarla mücadele amacıyla alma girişiminde bulunduğunu bazı yangın söndürme hava araçlarının adaya gelişinde sorunlar yaşandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, adada 1 Nisan 2026 tarihinde hazır bulunması gereken dört yangın söndürme helikopterin akıbetinin ihale sürecine itirazlar sebebiyle belli olmadığını, Ürdün’den gelmesi gereken iki helikopterin ise İran’daki savaş nedeniyle gelemediğini yazdı.

Gazete, dört yangın söndürme helikopteri için açılan ihaleyi kazanan şirketin, başka bir şirketin süreci mahkemeye taşıması sebebiyle helikopterleri henüz gönderemediğini belirtirken Ürdün’den 1 Mart 2026 tarihinde gelmesi beklenen iki helikopterin ise bölgedeki savaş sebebiyle gelemediklerini vurguladı.

Önümüzdeki günlerde Ürdün’e yönelik bir girişim gerçekleştirileceği belirtilen haberde yangın söndürmede kullanılacak araçların sayısının gelişmelere göre değişiklik gösterebileceği, bu sayısının 7 ila 17 arasında değişebileceği aktarıldı.