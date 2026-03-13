Avrupa Komisyonu, AB Kurtarma ve Dayanıklılık Mekanizması (RRF) çerçevesinde Güney Kıbrıs’a 21,2 milyar euroluk hibe ödemesi yapılacağını açıkladı.

Politis, Rum yönetiminin RRF çerçevesindeki toplam 70,5 milyon euroluk ödeneğin beşinci taksitinin verilmesi için 1 Ağustos 2025’te yaptığı başvurunun 19 Aralık 2025’te onaylandığı bilgisini verdi.

Habere göre , ödeneğin kamu yönetimi, adalet, taşımacılık, turizm, eğitim, sağlık ve verimli enerji tadilatları alanlarında reform ve yatırımlar için kullanılacak. Rum yönetiminin, 8 reform ve 11 yatırım içeren 19 hedef ve dönüm noktasını kapsayan Ağustos 2025 tarihli başvurusu çerçevesinde yeşil vergi reformunu tamamlaması gerekiyor. Komisyon, bu konudaki gelişmeyi takip edecek ve ödeneğin geri kalanını, reformlar tamamlandığında verecek.