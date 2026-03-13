Rum yönetiminin, 23 Şubat’ta Güney Kıbrıs’a gittikten üç gün sonra “casusluk” şüphesiyle tutukladığı 28 yaşındaki Azerbaycan vatandaşı ve 27 yaşındaki Estonyalı eşini sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne tehdit oldukları” gerekçesiyle dün apar topar sınır dışı ettiği bildirildi.

Fileleftheros, çiftin 14 gün gözaltında tutulduğunu ve Rum polisinin muhaceret şubesi tarafından dün Larnaka Havalimanı’ndan, Estonya’ya gitmek üzere bir Avrupa ülkesine gönderildiğini yazdı, bu gelişmenin Rum polisinin, çifti Ağır Ceza Mahkemesi karşısına çıkarmasını haklı gösterecek verileri toplamadığını gösterdiğine işaret etti.

Gazete, Rum polisinin, Güney Kıbrıs’taki İsrail çıkarlarına (şirket, iş yeri vb) yönelik eylemlerde bulundukları şüphesiyle tutukladığı çiftin, tutuklama öncesinde (25 Şubat’ta) 112 numaralı acil durum servisine telefon ederek “takip edildikleri” şikayetinde bulunduğunu, ertesi gün de tutuklandığı bilgisini iverdi.

Rum polisinin, Azerbaycan vatandaşının daha Devrim Muhafızları tarafından yönlendirilen bir İran ajanı olduğuna dair “güvenilir istihbarat" aldığı öne sürülen haberde, söz konusu kişinin, 2025’te iki kez İran’a gittiği ve yapılan fiziki takipte, İsraillerin Baf’taki şirket, iş yeri vb çıkarlarının çeşitli açılardan fotoğraflarını çektiği iddiasına yer verildi.

Habere göre, soruşturma yetkilileri Azerbaycan vatandaşının çektiği fotoğrafları yurtdışındaki bağlantısına göndermesi olasılığını araştırıyor. Rum polisine ulaştırılan istihbarat, Azerbaycan vatandaşının, İran çıkarları lehine terör eylemleri için başka kişileri de seferber eden bir “elebaşı” ile bağlantısı olduğu yönünde.

Gazete 28 yaşındaki Azerbaycan vatandaşının temasta olduğu kişinin, 21 Haziran 2025’te “terör ve casuslu suçlamasıyla tutuklanan 44 yaşındaki Azerbaycan uyruklu İngiliz vatandaşının temasta olduğu kişiyle aynı kişi olarak göründüğünü” de aktardı.

Gazete, Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Azerbaycan uyruklu İngiliz vatandaşının, hakkındaki casusluk suçlamalarını reddettiğini de haberine ekledi.