Haravgi gazetesi, Eurostat’ın 2024 yılı verilerine göre Güney Kıbrıs’ta ortalama yıllık maaş 27 bin 611 Euro olurken, aynı dönemde AB ortalamasında ise bu rakam 39 bin 808 Euro olarak kayda geçtiğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ın ekonomik kalkınma hızın yüksek olmasına karşın maaşlardaki artış hızının yavaş kaldığı, bu yüzden de AB üyesi ülkelerdeki maaşlarla farkın açıldığını belirten gazete, AB ülkelerinde 2023’ten 2024 yılına kıyasla maaşlardaki artış yüzde 5,2 olurken, Güney Kıbrıs’ta bu oranın yüzde 3,5’te kaldığını belirtti.