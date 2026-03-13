Limasol’a bağlı “Kuri” kasabası Belediye Başkanı Pandelis Yeorgiu, İngiliz Üslerindeki olayların yönetimine ilişkin herhangi bir protokol bulunmadığını ve “Ağrotur” üssü yönetiminin üslere yönelik herhangi bir saldırıya hazırlıklı olmadığını kaydetti.

Haravgi gazetesi, Yeorgiu’nun dün Rum Meclisi İçişleri Komitesi’nde yaptığı konuşmada, İngiliz Üsler bölgesinde acil durum karşısında nasıl bir eylem planı izleneceğine dair herhangi bir protokol olmadığını söylediğini yazdı.

Yeorgiu, Ağrotur Üssü’ne yapılan saldırının ilk saatlerinde kaos yaşandığını, bunun yapılması gereken eylemlere ilişkin herhangi bir plan bulunmamasından kaynaklandığını belirtti ve İngilizlerin bu saldırıyı beklemediklerini, hazırlıksız yakalandıklarını ifade etti.