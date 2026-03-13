Rum hayvancıların yoğun baskılarına rağmen AB müktesebatından saparak Şap hastalığı tespit edilen çiftliklerdeki tüm hayvanların itlaf edilmesinden vazgeçilme ihtimalinin çok düşük olduğu belirtildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum hükümetinin AB nezdindeki girişimlerinin sonuçsuz kaldığını, şap hastalığı tespit edilen bir hayvanın bulunduğu mandıradaki tüm hayvanların itlafından vazgeçilmesi yönündeki talebin AB tarafından kabul görme olasılığının neredeyse sıfır olduğunu yazdı.

Gazete, Brüksel’den gelen bilgilerin, AB müktesebatından sapma olamayacağı yönünde olduğunu belirtirken AB Sağlık ve Hayvan Refahı Komiseri Oliver Varhelyi’nin bugün Güney Kıbrıs’ta temaslar gerçekleştireceğini, durumun bu temaslar sonrasında netleşeceğini vurguladı.

Haberde ayrıca, tüm Güney Kıbrıs çapındaki büyükbaş hayvanların yüzde 73’ü ve küçükbaş hayvanların ise yüzde 32’sinin aşılandığı ifade edildi.

Politis gazetesi ise Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu’nun kendisine yöneltilen yoğun eleştirileri seçime yönelik eleştiriler şeklinde nitelendirdiğini yazdı.

Habere göre Panayotu dünkü açıklamasında, AKEL ve DİSİ’nin seçim öncesi propaganda çerçevesinde hareket ettikleri iddiasında bulunduğunu aktardı.