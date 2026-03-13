Alithia gazetesi “Yüzde 69 Hristodulidis’ten Hoşnut Değil” başlıklı haberinde, ankete katılan 10 kişiden 7’sinin (yüzde 69) Hristodulidis’in başkanlığından pek veya hiç memnun olmadığını, geriye kalan yüzde 30’luk oranın ise Hristodulidis’ten memnun göründüğünü yazdı.

Ankete katılanların yüzde 64’ünün Güney Kıbrıs’ın yanlış yönde ilerlediğini düşündüğünü, ülkenin doğru yönde gittiğini düşünenlerin oranının ise yüzde 20’de kaldığını yazdı.

Haberde, seçmenlerin yüzde 38’inin son dönemde gündeme gelen video skandalı ve yolsuzluk suçlamalarının seçimle ilgili tutumlarını etkilediğini dile getirdiği de kaydedildi.

Gazete ayrıca, yolsuzluğu temel sorun olarak gören vatandaşların oranının 9 puan arttığını, Kıbrıs sorununun ise toplumun öncelikleri arasında alt sıralarda yer aldığını belirtti.

Ankete göre, Hristodulidis’in iç yönetimle ilgili icraatlarından memnuniyet oranı yüzde 22’de kalırken, yüzde 76’lık kesim bu alandaki icraatları olumsuz değerlendirdi. Katılımcıların yüzde 60’ı, Hristodulidis’in Kıbrıs sorununa yönelik icraatlarını olumsuz bulduğunu ifade etti.

Hristodulidis’in ekonomi alanındaki icraatlar da ankette olumsuz değerlendirildi. Katılımcıların yüzde 59’u ekonomi politikalarından memnun olmadığını belirtirken, dış politikada daha dengeli bir tablo ortaya çıktı. Buna göre katılımcıların yüzde 52’sinin Hristodulidis’in, dış politikadaki icraatlarını yeterli veya iyi bulduğunu, yüzde 45’inin ise memnuniyetsizlik duyduğu ifade edildi.

Gazete ülkenin en ciddi sorunlarıyla ilgili bir soruya karşılık ise, ankete katılanların yüzde 45’inin pahalılık, yüzde 29’unun göç, yüzde 21’inin yolsuzluk, yüzde 18’inin ekonomi, yüzde 17’sinin de Kıbrıs sorunu yanıtı verdiğini ekledi.