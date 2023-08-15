Yorgallas’tan Hellenizm vurgusu

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas, Dillirga çarpışmalarında hayatını kaybedenler için önceki sabah Paşiammo’da gerçekleştirilen anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, ileri sürülen “işgalin kalıcılaşması ve bölünmeyle uzlaşmanın bir seçenek teşkil etmediğini” öne sürdü.
Yorgallas konuşmasında, Kıbrıs sorununda karşılıklı kabul edilebilir, sürdürülebilir ve işler bir çözüme ulaşılması için, BM himayesinde ve AB’nin de aktif katılımıyla dürüst ve samimi bir diyalog sürecinin yeniden başlatılmasını arzu ettiklerini öne sürdü.
Yorgallas “bir diğer ifadeyle, işgali ortadan kaldırmayı ve vatanı barış, güvenlik ve özgürlük koşullarında yeniden birleştirmeyi başardıklarında, Hellenizmin bugün işgal altında olan topraklarında yeniden kök salması için koşulların yaratılacağı” iddiasında da bulundu.
Vatanlarını özgür ve yeniden birleşmiş bir hale getirmek için tüm güçleriyle mücadele etme sorumluluğu ve görevine sahip olduklarını da ifade eden Yorgallas, mevcut durumun değişmesi ve Kıbrıs sorunundaki uzun süren çıkmazın ortadan kalkması için her türlü çabayı gösterdiklerini ve göstermeye devam edeceklerini iddialarına ekledi.
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