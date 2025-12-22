Politis ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ziyarete ilişkin açıklamasında Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasında gerçekleştirilecek üçlü zirvenin özellikle siyasi ve kurumsal ağırlığa sahip olduğunu belirtti. Haberde, Lefkoşa’da 4 Eylül 2023’te yapılan 9’uncu zirveden iki yıl sonra yapılacağına da dikkati çekti.

Letimbiotis, Doğu Akdeniz’deki istikrar ve bölgesel iş birliğinin kapısı olarak güçlendirilen oluşumun 10’uncu zirvesinin yapılıyor olmasının, kurumsal olgunluğunu ve stratejik dayanıklılığını teyit ettiğini söyledi.

Zirvenin ayrıca Rum Yönetimi'nin gerek Doğu Akdeniz’de, gerekse bölgesel işbirliğini güçlendirmeye yönelik kararlılığını da teyit ettiğini söyleyen Letimbiotis, hedefin bu iş birliklerinin enerji, ekonomi, savunma, siber güvenlik, deniz güvenliği ve bölgesel bağlantı gibi ortak ilgi alanına giren kritik konularda siyasi koordinasyon ve stratejik iş birliği için güvenilir mekanizmalar olarak işlev görmesinin sağlanması olduğunu da belirtti.

Letimbiotis, zirvenin aynı zamanda üç ülke arasında geliştirilen stratejik iş birliği örgüsünün teyidi açısından da fırsatı teşkil ettiğini ifade etti.

Gazete, ABD’nin katılımıyla 3+1 oluşumunun güçlendirilmesinin, enerji ve ekonomi bağlantılarının ele alınmasının beklendiğini yazdı.

Habere göre, üçlü zirvenin tamamlanmasının ardından liderler, basına açıklamalarda bulunacak.

Zirve öncesinde ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, İsrail cumhurbaşkanı ve başbakanı ile ayrı ayrı görüşmeler yapacak.

-Hristodulidis de açıklamalarda bulundu

Haravgi gazetesine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis üçlü zirve için İsrail’e yapacağı ziyaret ışığında bazı açıklamalarda bulundu.

Hristodulidis, üçlü zirvenin, Doğu Akdeniz’in geniş bölgesindeki iş birliği ve güvenlik koşullarının yaratılmasına katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı sırasındaki önceliklerinin sunumunu yaptığı Lefkara’daki etkinlikte üçlü zirve konusundan da bahseden Hristodulidis, üçlü zirve öncesinde İsrail başbakanı ve cumhurbaşkanı ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştireceğini söyledi.

İsrail ile Güney Kıbrıs arasındaki hava bağlantısı sıklığından da söz eden Hristodulidis, temasların enerji, savunma, inovasyon ve turizm konularına ağırlık vererek ikili ilişkilere odaklanılacağını ifade etti.

Hristodulidis, üçlü zirvenin, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığını devralmasından hemen önce yapılacağına da dikkati çekerken, İsrail, Mısır ve diğer ülkelerle yapılan üçlü iş birliklerinin önemini de vurguladı.