Alithia gazetesi, 85 yaşındaki kişinin, cumartesi öğleden sonra, evde bulunduğu sırada eve hırsızlık için giren kişinin saldırısına uğradığını yazdı.

Habere göre saldırıya uğrayan şahıs hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Alithia gazetesi bir başka haberinde Limasol’da geçen cumartesi günü meydana gelen olayda, 36 yaşındaki kişiye karşı bir kafeteryanın önünde, bir grup kişi tarafından bıçaklı ve taser silahlı saldırı düzenlendiğini yazdı.

Habere göre, saldırıya uğrayan ve sırtından yaralanan 36 yaşındaki kişinin sağlık durumu ciddiyetini korurken polis çevredeki kameraları inceleme altına aldı.