Alithia gazetesi: “Hristodulidis Guterres’in Altı Maddesini De Müzakereye Açıyor” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün düzenlenen Güney Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığı tanıtım etkinliği sonrasında Kıbrıslı Türk gazetecilerle gerçekleştirdiği bir sohbete değindi.

Habere göre Hristodulidis, bir grup Kıbrıslı Türk gazeteciyle konuşurken, “Guterres Çerçevesinin altı maddesinden birinin seçilerek müzakere edilemeyeceğini” iddia etti.

Habere göre Hristodulidis; “Guterres Çerçevesinin altı başlığından birini seçerek müzakere edemeyiz. Tüm başlıkları birlikte görüşelim” ifadesini kullandı.

Hristodulidis’in, “Müzakerelere yeniden başlayalım ve her şeyi görüşelim” de dediğini iddia eden gazete, “Müzakerelere, 2017’de Crans Montana’da kesildiği yerden, BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayanan bütünlüklü bir çözüm amacıyla hemen yeniden başlama” çağrısında da bulundu.

Gazete, dönüşümlü başkanlığa ilişkin kendisine yöneltilen bir soruya karşılık Hristodulidis’in “konuların seçilerek görüşülmesi mantığına karşı olduğunu, dönüşümlü başkanlığın, müzakerelerin; güvenlik ve garantiler, toprak ve mülkiyeti de içeren altı ana başlığından biri olduğunu” belirterek “Altı başlıktan sadece birini seçip görüşemeyiz. Tüm başlıkları birlikte görüşelim” şeklinde konuştuğunu aktardı.

“Hedefinin, BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde, siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu iki kesimli federasyon şeklinde bir çözüm olduğunu” belirten Hristodulidis, “Kıbrıs Türk toplumuna veya Türkiye’ye şartlar koymayacağını ancak Kıbrıs Rum tarafına da şartlar koşulmasını kabul etmeyeceğini” söyledi. Hristodulidis, “Tek yolumuz, müzakere masasına oturup görüşmektir” şeklinde konuştu.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Hristodulidis Kıbrıs Sorunu İçin Çoklu Konferansa Hazır – Guterres Çerçevesinin Maddelerinin Seçilerek Değil Birlikte Müzakere Edilmesi Mesajı” başlıkları altında verdi.

Gazete, Hristodulidis’in dün gerçekleştirilen AB Dönem Başkanlığı etkinliğinde yaptığı konuşmada, “BM Genel Sekreteri himayesinde, müzakerelerin yeniden başlaması için belirli fikirler ve önerilerle Kıbrıs sorunu konulu çoklu bir görüşmeye katılmaya hazır olduğunu” söylediğini yazdı.

Hristodulidis, “Kıbrıslı Türklerin liderliğine Tufan Erhürman seçildikten sonra Kıbrıs sorununa ilişkin yeni bir çabanın gelişmekte olduğunu” belirterek, “Müzakerelerin, BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde, 2017’de Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasını arzu ettiklerini” ifade etti.

“BM çatısı altında çoklu bir görüşmenin gerçekleşmesi için gerekli koşulların yakın zamanda oluşması ihtimalinin bulunduğunu” öne süren Hristodulidis, “BM Genel Sekreteri’nden ne zaman davet gelirse, Kıbrıs Rum tarafının, müzakere sürecinin yeniden başlamasını hedefleyen belirli önerilere katılmaya hazır olduğunu” dile getirdi.

Gazete haberinin devamında, Hristodulidis’in Kıbrıslı Türk gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşiye yer verdi.

Alithia gazetesinden farklı olarak Haravgi, Hristodulidis’in Kıbrıslı Türklerin AB’yle olan ilişkilerine dair açıklamalarına da yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, Kıbrıslı Türklerin AB’yle ilişkisine dair “AB normlarına ilişkin ad hoc komiteye yönelik desteğini” dile getirirken, komitenin tam olarak faaliyete geçmesini, müzakerelerin başlamasıyla ilişkilendirdi.

Hristodulidis ayrıca, “Kıbrıslı Türklerin, AB Kıbrıs Dönem Başkanlığı’nın hazırlıklarına yaptıkları katkıya da değindi”.

Gazete, güvenlik konusuna ilişkin sorulara yönelik ise Hristodulidis’in, “militarizasyon politikası gütmediklerini” iddia ederek, “1974’ten beri adada bulunan Türk askeri varlığına ilişkin görüşlerini hatırlattı”.

Hristodulidis, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, üçüncü ülkeler aleyhine yönelmeyen, bölgesel iş birliklerine katılmakta olduğunu” iddia etti.

Asıl hedefin müzakerelerin yeniden başlaması olduğunu savunan Hristodulidis, Erhürman’la ortak görüşme ihtimallerinin incelenmekte olduğunu sözlerine ekledi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Başkan Kıbrıs Sorunu İçin Belirli Önerilerle Çoklu Görüşmeye Hazır”.

Fileleftheros: “Başkan Çoklu Görüşmeye Hazır”.