Politis ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Lefkara Konferans Merkezi'nde dün gerçekleştirilen AB Dönem Başkanlığı programı ve önceliklerinin sunumu esnasında konuşan Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın dönem başkanlığının “dünyaya açık, özerk bir birlik” için çalışacağını dile getirdi.

Hristodulidis’in dün yaptığı konuşmada dönem başkanlığının temel öncelikleri ve vizyonunu ortaya koyduğunu kaydeden gazete, Güney Kıbrıs’ın sorumluluk ve özgüvenle rolünü üstlenmeye hazır olduğunu vurguladığını iletti.

Güney Kıbrıs’ın dönem başkanlığının beş temel eksene dayanacağını dile getiren Hristodulidis, bunların ; güvenlik ve savunma, rekabetçilik, Avrupa değerleri, AB’nin dışa dönüklüğü ile güçlü bir bütçe olduğunu ifade etti.

Dünü, Rum Yönetimi’nin hem bugünü hem de geleceği açısından dönüm noktası olarak da tanımlayan Hristodulidis, 10 gün içerisinde geleceğe ilişkin olarak kurumsal bir rol ve sorumluluk üstleneceklerini dile getirdi.

Bugün Avrupa’nın kalbinin Güney Kıbrıs’ta, Avrupa’nın güneydoğu ucunda ve ileri sürülen “işgal altındaki son AB üye devletinde", daha güçlü bir şekilde attığını da savunan Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın önderlik etmeye ve altı aylığına 27 üye devletin sesi olmaya hazır olduğunu söyledi.

Gazete Hristodulidis’in dünkü etkinlikte geleneksel Lefkara işinden esinlenen AB dönem başkanlığı logosunun tanıtımını yaptığını da yazdı.

Hristodulidis konuşmasında, bunun AB’nin birliğini aynı zamanda dünyaya açık daha özerk bir Avrupa’ya ilişkin büyük hedeflerini sembolize ettiğini dile getirdi.

Logonun, AB’nin 27 üye devletini temsil eden 27 unsurdan oluştuğu da kaydedildi.