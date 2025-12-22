Güney Kıbrıs’ta yasa dışı olarak ikamet eden 31 kişinin yabancılar ve göç dairesinin operasyonu sonucu dün yakalandığı kaydedildi.

Lefkoşa Rum kesimi, Larnaka, Limasol ve “Mağusa” ilçelerinde dün sabah gerçekleştirilen operasyon sonucunda Güney Kıbrıs’ta yasa dışı olarak ikamet eden 31 kişi tespit edildiğini ve yakalandığını yazan Alithia gazetesi, yakalanan ve göz altına alınan kişilerin ülkelerine iade işlemlerinin başlatıldığını kaydetti.

Gazete 2025 yılının başından bu yana Güney Kıbrıs’ta yasa dışı bir şekilde ikamet eden 11 bin 500 kişinin ülkelerine geri gönderildiğini, 2024 yılında ise bu rakamın 10 bin 92 olduğunu ifade etti.

2025 yılı içerisinde 2 bin 400 yabancı uyruklu kişinin yasa dışı bir şekilde Güney Kıbrıs’a gittiğini de yazan gazete, 2024 yılında ise bu rakamın 6 bin 109 olduğunu ekledi.