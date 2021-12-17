Türkiye'den 5. parselde yeni Navtex

Türkiye’nin Çarşamba gecesi geç saatlerde yeni bir NAVTEX ilan ettiği, Türkiye’nin bu Navtex’inin sebebinin, Güney Kıbrıs’ın “Glafkos” yatağında doğrulama sondajı yapma ve 5’inci parselde sondaj izni vermesinin ardından gerçekleştiği iddia edildi.

Alithia gazetesi, Türkiye’nin Çarşamba gecesi geç saatlerde “Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yasa dışı yeni bir Navtex yayımladığını” yazdı.

Gazete, Türkiye’nin “Kıbrıs ile Türkiye arasındaki bölgede, daha önce Oruç Reis araştırma gemisi için mevcut olan Navtex’i 22 Ocak 2022 tarihine kadar yenilediğini” belirtirken Rum yönetiminin ise buna karşılık bir anti-Navtex yayımladığını aktardı.

Habere göre Rum yönetimi yayımladığı anti-Navtex’te, “Türkiye’nin talimatlarının yasa dışı olduğu ve Navtex yayımlayacak tek yasal makamın Kıbrıs Cumhuriyeti olduğu” iddia edildi.