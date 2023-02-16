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Rum Meclisinde bayraklar yarıya indirildi

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Rum Meclisindeki bayraklar, depremde hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkler için yarıya indirildi

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Rum Meclisinde bayraklar yarıya indirildi
Rum Meclisindeki bayraklar, geçtiğimiz hafta Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerle ilgili yasın işareti olarak yarıya indirildi.
Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, Rum Meclisinden yapılan açıklamaya dayanarak, Meclis Başkanı Annita Dimitriyu ve meclis üyelerinin, Kıbrıslı Türklerin Türkiye’de kısa süre önce meydana gelen depremlerde hayatını kaybetmesinden duydukları büyük üzüntüyü ifade ettiklerini yazdı.
Açıklamada, duyulan derin yasın işareti olarak Meclisin bayraklarının yarıya indirildiği ve tüm Meclis üyeleri adına Kıbrıslı Türklere içten başsağlığı dileğinde bulunulduğu kaydedildi.
 
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