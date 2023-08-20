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Rum hükümetinden Kuzeyde mal alan yabancılara dava açma hazırlığı

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Rum hükümetinden Kuzeyde mal alan yabancılara dava açma hazırlığı
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Rum yönetiminin, KKTC’de bulunan eski Kıbrıs Rum taşınmaz mallarını satın alan İsrail, Rusya, İran ve diğer yabancı ülke vatandaşlarına yönelik yeni bir hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlandığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, KKTC’de bulunan eski Rum taşınmazlarını satın alan, başta İsrail vatandaşları olmak üzere Rusya, İran ve diğer yabancı ülke vatandaşlarına yönelik yeni bir hukuki mücadele başlatma hazırlığı yapıldığını yazdı.
Gazete, Rum hükümetinin, KKTC’de taşınmaz mal satın alan ve haklarında dava açılması sonrası söz konusu mülkü terk eden İngilizleri hatırlatarak, “Orams davası” olarak bilinen bu davanın, KKTC’de taşınmaz mal alan diğer yabancı ülke vatandaşlarına karşı başlatılacak hukuk mücadelesinin temelini oluşturacağını aktardı.
KKTC basınında çıkan haberler ve Rum makamların ellerindeki verilere bakıldığında, KKTC’deki eski Kıbrıs Rum taşınmazlarının alınıp satılmasının endişe verici boyutlara ulaştığının görüldüğünü iddia eden gazete, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un KKTC’deki eski Rum taşınmazlarının satışına ilişkin dosyayı incelemeye aldığını vurguladı.
Haberde Yenidüzen gazetesinin bu satışlara ilişkin bir haberine de yer verilirken, Orams davasının ne şekilde kullanılacağı konusunda ise ayrıntıya yer verilmedi.
 
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