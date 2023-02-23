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Papadopulos DİKO başkanlığına yeniden aday

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Papadopulos DİKO başkanlığına yeniden aday
DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, partisinin Haziran ayı içerisinde yapılması planlanan kongresinde yeniden aday olacağını duyurdu.
Alithia ve diğer gazeteler, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un parti başkanlığına yeniden aday olacağını dün duyurduğunu yazdılar.
Papadopulos’un görev süresinin Aralık ayında dolduğunu ancak Rum başkanlık seçimleri sebebiyle parti içi seçimler için doğru zaman olmadığı düşüncesiyle kongrenin ertelendiğini vurgulayan gazete, kongre seçimlerinde parti başkanının yanı sıra partideki diğer görevler için de seçim yapılacağını aktardı.
 
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