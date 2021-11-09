Papa için Güney'de olağanüstü güvenlik önlemleri alınacak

Rum polisinin bir aydır alınacak tedbirlerle ilgili ön hazırlıklarını sürdürdüğü ve Vatikan’dan da üst düzey yetkililerin Güney Kıbrıs’a giderek İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle, ziyaretin ve alınacak tedbirlerin detaylarını görüştüğü bildirildi

Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Francis’in, 2-4 Aralık’ta ziyaret edeceği Güney Kıbrıs’ta, olağanüstü güvenlik önlemleri alınacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin bir aydır alınacak tedbirlerle ilgili ön hazırlıklarını sürdürdüğünü ve Vatikan’dan da üst düzey yetkililerin Güney Kıbrıs’a giderek İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle, ziyaretin ve alınacak tedbirlerin detaylarını görüştüğünü yazdı.

Gazete, Papa Francis’e Vatikan’dan koruma ordusunun eşlik edeceğini ve Papa Francis’in, diğer ülkelerdeki ziyaretlerinde kullanacağı özel aracı bu kez kullanmak istemediğini ifade ettiğini; bu nedenle kendisine farklı bir araç tedarik edileceğini kaydetti.

Gazete, Papa Francis’in yöneteceği ayinin nerede yapılacağıyla ilgili büyük bir endişenin hakim olduğunu belirtirken, Vatikan’dan gelen heyetin birçok kapalı spor salonunu gözden geçirdiğini ve nihayetinde, çok sayıda insanın toplanabilmesi ve iç içe olmamaları için GSP Stadı’nda karar kıldığını yazdı.

Haberde, ayinin yapılacağı günün yağmurlu olması halinde, kapalı salon alternatifinin de bulunduğu belirtildi.

Gazete, Papa Francis’in Güney Kıbrıs ziyareti çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Başpiskopos II. Hrisostomos ve Güney Kıbrıs’taki Katolik Kilisesi’nin lideri ile görüşeceğini belirtirken, buradaki ziyareti boyunca kalacağı yerin de büyük ihtimalle bir önceki Papa’nın Güney Kıbrıs’a düzenlediği ziyarette kaldığı yer (Baf Kapısı’nın karşısı) olacağını kaydetti.