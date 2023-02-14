Limasol’da bir şirketten 338 bin Euro çalındı

Kimliği belirsiz şahısların, Limasol’da faaliyet gösteren bir şirketin elektronik sistemlerine yasa dışı yollarla girerek, yaklaşık 223 bin dolar ile 130 bin Euro’yu (toplam 338 bin Euro) yurt dışındaki bir bankaya transfer ettikleri bildirildi.

Alithia gazetesi, Limasol Polisi’nden yapılan açıklamaya göre şirket avukatının polise yaptığı suç duyurusunda, 13 Aralık’ta sistemlere giriş yapılarak yüklü miktarda para çalındığını ifade ettiğini yazdı.

Haberde, paraların Belçika ile ABD’deki bankalara gönderildiğinin tespit edildiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

