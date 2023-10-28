BM Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Kıbrıs’a gelecek

Rum Hükümet Sözcüsü Vekili Yannis Andoniu, Birleşmiş Milletlerin (BM) Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’nın Kıbrıs’a geleceğini doğruladı.

Andoniu, önceki günkü Fileleftheros gazetesinde, Lacroix’nın adaya gelişine ilişkin yer alan haberi doğrulayarak Lacroix’nın Pile’deki ara bölge konusunda varılan uzlaşı ve UNFICYP konularını ele alacağını ifade etti.

Andoniu, Lacroix’nın adadaki iki tarafla da temaslar yapacağını belirtti.

