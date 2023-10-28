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Lacroix, Kıbrıs’a gelecek

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BM Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Kıbrıs’a gelecek

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Lacroix, Kıbrıs’a gelecek
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Rum Hükümet Sözcüsü Vekili Yannis Andoniu, Birleşmiş Milletlerin (BM) Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’nın Kıbrıs’a geleceğini doğruladı.
Andoniu, önceki günkü Fileleftheros gazetesinde, Lacroix’nın adaya gelişine ilişkin yer alan haberi doğrulayarak Lacroix’nın Pile’deki ara bölge konusunda varılan uzlaşı ve UNFICYP konularını ele alacağını ifade etti.
Andoniu, Lacroix’nın adadaki iki tarafla da temaslar yapacağını belirtti.
 
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