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“İşgalin olumsuz sonuçlarını yaşıyoruz”

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Almanya Federal Meclisi heyetiyle görüşen Rum Meclis Başkanı Dimitriu, Güney Kıbrıs’ın, geçmişte Almanya’nın da yaşadığı gibi “işgalin getirdiği olumsuz sonuçları” yaşamaya devam ettiğini söyledi

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“İşgalin olumsuz sonuçlarını yaşıyoruz”
Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriu önceki gün, Almanya Federal Meclisi heyetiyle görüştü.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Dimitriu’nun, heyeti kabulünde yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın, geçmişte Almanya’nın da yaşadığı gibi “işgalin getirdiği olumsuz sonuçları” yaşamaya devam ettiğini söylediğini yazdı.
Habere göre Dimitriu, Güney Kıbrıs ile Almanya arasında gerek ikili, gerekse AB düzeyindeki mükemmel ilişkilere dikkat çekerken, uluslararası düzeyde de ortak ilke ve değerler zemininde ilişkileri olduğuna işaret etti.
Alman milletvekillerinin Kıbrıs sorunuyla ilgili sorularını da yanıtlayan Dimitriu, Rum tarafının Kıbrıs sorununa iki toplumlu ve iki bölgeli, BM kararları zemininde çözüm bulunabilmesi için müzakerelerin yeniden başlamasını savunduğunu kaydetti.
Dimitriu, iki toplum arasındaki güvenin artırılması için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti.
 
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