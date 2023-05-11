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İngiliz turist “kaçak” tütünle yakalandı

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İngiliz turist “kaçak” tütünle yakalandı
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KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçmek isteyen İngiliz uyruklu bir şahsın el çantasında Rum gümrük polisleri tarafından yapılan aramada, KKTC’den satın alındığı iddia edilen 29,5 kilo tütün ele geçirildi.
Fileleftheros gazetesi, İngiliz bir şahsın 2 Mayıs Salı günü Derinya sınır kapısından Güney Kıbrıs’a geçmek isterken KKTC’den satın alınmış 29,5 kilo tütünle yakalandığını yazdı.
Söz konusu şahsın, tütünleri İngiltere’ye götürmek amacıyla KKTC’den satın aldığını kabul ettiği, tutuklanan şahsın dün çıkarıldığı mahkemede 10 bin Euro cezaya çarptırıldığı vurgulandı.
 
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