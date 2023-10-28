Hristodulidis’ten BM tarafından atanacak kişiye onay

Rum lider Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin müzakerelerin yeniden başlaması ihtimalini araştıracak kişinin atanması kararın kendisine bildirildiğini ve kendisinin de onay verdiğini açıkladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Avrupa Konseyi toplantısına katılmak üzere gittiği Brüksel’de yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin müzakerelerin yeniden başlaması ihtimalini araştıracak “belirli bir kişinin” atanması kararın kendisine bildirildiğini ve kendisinin de onay verdiğini açıkladı.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi: “İlk Evet’i Dedi Diğerlerini Bekliyor” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Çarşamba gecesi Avrupa Konseyi toplantısına katılmadan hemen önce yaptığı açıklamada, BM’nin Kıbrıs sorununun çözümü çabaları çerçevesinde “belirli bir kişinin atanması konusunda kendisinden onay istediğini” söylediğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis açıklamasında şunları söyledi:

“BM Genel Sekreterinin, çözüm müzakerelerinin kesildiği yerden yeniden başlaması ihtimalini araştıracak belirli bir kişinin atanmasını gerçekleştireceği yönünde Birleşmiş Milletler tarafından bilgilendirildik. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin onayı istendi ve bugün, az önce, bu kişinin atanmasına onay verdik. Diğer ilgili tarafların da onay vermesini ve müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlaması yönündeki çabaların sonuç vermesini umut ediyorum”.

