Hristodulidis’in AB’yi Kıbrıs sorununa müdahil etme planı hazır

Rum Yönetimi Başkanı Hristoduldis’in AB’nin Kıbrıs sorununa daha aktif müdahil olması hedefine yönelik ilk hareketlerin 23 Mart’ta Brüksel’de gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi’nde yapılacağı iddia edildi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoduldis ile çalışma arkadaşlarının AB’nin Kıbrıs sorunundaki çıkmazın kaldırılmasına müdahil edilmesi planı üzerinde çalıştığı, bu planın, Hristodulidis’in önümüzdeki dönemde Atina ve Brüksel’de yapacağı temaslara zemin oluşturacağı bildirildi.

Fileleftheros “Çıkmazın Kaldırılması için AB Planı” başlıklı haberinde AB’nin Kıbrıs sorununa daha aktif müdahil olması hedefine yönelik ilk hareketlerin 23 Mart’ta Brüksel’de gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi’nde yapılacağını yazdı.

Habere göre Rum tarafının, hedefe yönelik hareketleri Yunanistan’la istişare içerisinde gerçekleşecek ve detayları da Hristodulidis’in 13 Mart’ta Yunanistan’a yapacağı ziyarette görüşülecek. Rum tarafı Hristodulidis’in gerek Atina ziyareti gerekse katılacağı ilk AB zirvesi için yoğun hazırlık yapıyor.

Hristodulidis’in Avrupalı denklerine önermeyi düşündüğü somut öneriler haricinde aklında, Kıbrıs sorununda rol oynayabileceklerini değerlendirdiği ve görüşeceği bazı isimler var.

Hristodulidis kabinesi ile birlikte Rum Merkezî Cezaevi avlusundaki EOKA’cı mezarlarını ve Yunan Askerî Mezarlığı’nı ziyaret ederek çelenk bıraktı.

“ÖTEKİ TARAFIN TEZLERİ BİZİ TATMİN ETMİYOR”

Bir gazetecinin, Kıbrıs sorununda nasıl hareket edeceğini sormasına karşılık, hükümetinin çıkmazı kırmaya odaklandığını söyleyen Hristodulidis, bir gazetecinin sorusuna karşılık “zorlukları da olguları da öteki tarafın tezlerini de biliyoruz ancak bu tezler bizi tatmin etmiyor. Türk tarafının uzlaşmazlığı diye elimiz kolumuz bağlı kalmamız söz konusu değil” dedi.

Hristodulidis hükümetinin özellikle “BM çerçevesi içerisinde bir başrol oynayarak bütün müdahil tarafların Kıbrıs sorununun çözümünden ortaya çıkacak menfaatleri anlamaları için gerekli şartları yaratabileceğine” inandığı AB’ye yatırım yaptığını vurguladı.

Bundan sonra atılacak adımları anlatırken 23 Mart’ta Brüksel’de gerçekleşecek AB zirvesini adres gösteren Hristodulidis bu çerçevede BM Genel Sekreteri’yle, AB’nin üç kurumsal başkanıyla, bazı Avrupalı liderlerle, planı çerçevesinde görüşeceğini söyledi, “Planımızı hazır, çıkmazı kırabilmek için bazı Avrupalı liderlerle paylaşacağız. Türk seçimlerini beklemek zorunda değiliz. Zaman kaybetmemeliyiz” dedi.

Gazetecinin planla ilgili sorusuna karşılık da “Evet planımız hazır, onu çalışma arkadaşlarımla tartışıyorum ve temas ettiğim bazı kişilerle paylaşacağım” dedi.

İLK İCRAATININ EOKA’CI MEZARLARINI ZİYARET OLMASI “TESADÜF DEĞİL”

Haberi “Öteki Tarafın Tezleri Bizi Tatmin Etmiyor” başlığıyla aktaran Alithia Hristodulidis’in, hükümet olarak ilk icraatlarının EOKA’cı mezarlarını ziyaret olmasının tesadüf olmadığı açıklamasını öne çıkardı.

Gazeteye göre Hristodulidis “İlk icraatımın Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bugün var olması için kendini feda edenlerin mezarlarını ziyaret olması tesadüf değil” dedi, şunları söyledi:

“Evet, kendini feda edenleri anmamızın gereklilikten öte gündelik faaliyetlerimizle, eylemlerimizle, onların fedakârlıklarının mesajını aldığımızı göstermemiz gerektiğine gerçekten inanıyorum. Tekrar ediyorum, törenler çok önemlidir ama bana göre, bütün bu kendini feda edenlerin anısını onurlandırdığımızı, gündelik yaşam tarzımızla gerçekten göstermek çok daha önemlidir. Özellikle şahsım ve kabinemin, onları onurlandırdığımızı kararlarımızla ve hareketlerimizle göstermemiz gerekir.”

