Hristodulidis'ten ilk mesaj: “Mevcut durum çözüm olamaz, en büyük emelim vatanımızı yeniden birleştirmek"

Miçotakis ile Sakellaropulo, Nikos Hristodulidis’i kutladı, Yunanistan’a davet etti

Güney Kıbrıs’ta dün ikinci turu yapılan seçimden oyların yüzde 51,97’sini alarak sandıktan 8’inci Rum Yönetimi Başkanı olarak çıkan Nikos Hristodulidis, başkan ilan edilmesinin ardından yaptığı ilk konuşmada “Bu gece vatanımız kazandı. En büyük emelim Türk işgaline son vermek ve vatanımızı yeniden birleştirmektir” dedi.



Fileleftheros “Bu Gece Vatanımız Kazandı… Nikos Hristodulidis İlanı Sırasında Birlik Mesajı Verdi” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Hristodulidis’in önümüzdeki günlerde birliği sağlamak için her şeyi yapacağını belirterek, karşısında duran iki büyük partiye saygı vurgusu yaptığını, Averof Neofitu ve DİSİ liderliğine özellikle değindiğini yazdı. Gazete, DİSİ’lilerin kutlamalarında attığı “Sismos, Sismos, Sinagermos (Deprem, Deprem, (Demokratik) Seferberlik)” sloganının dikkat çekici olduğuna vurgu yaptı.



Habere göre ilk konuşmasında, karşısında olan partiler AKEL ve DİSİ’ye birlik mesajı veren ve uzun süre birlikte çalıştıkları Nikos Anastasiadis’e teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Hristodulidis, kampanyası boyunca kendisine destek veren DİKO, EDEK, DİPA, Dayanışma Hareketi, Kıbrıslı Avcılar Hareketi, Hayvan Partisi, diğer kurumsal örgüt ve derneklere de teşekkür etti.



Hristodulidis, tezlerinden sinyaller içeren konuşmasında, Kıbrıs sorununda “mevcut durumun Kıbrıs sorununun çözümü olamayacağı” görüşünü belirterek “Kıbrıs AB’nin son parçalanmış devletidir. En büyük emelim, Türk işgaline son vermek ve vatanımızı yeniden birleştirmektir. Kıbrıs sorununun çözüm ön şartlarını yaratmak için diyaloğun yeniden başlaması yönünde ne gerekiyorsa yapacağım” dedi. Yeni başkan Hristodulidis, Kıbrıslı Türklere de “son günlerde zor zamanlar geçirmekte olan Kıbrıslı Türklerin acısını paylaşıyoruz, onları, yanlarında olduğumuza temin etmek isterim” sözleriyle seslendi.



Hristodulidis, “ülkenin Avrupa’ya Batı’ya yöneliminin, yarınları için pusulaları olduğunu” da belirterek bütün bölge ülkeleriyle, Kıbrıs sorununun çözümünde özlü rol oynayabilecek ülkelerle ve BM ile ilişkileri genişletmeye devam edeceklerini söyledi. Hristodulidis, ilk yurt dışı ziyaretini Yunanistan’a yapacağını belirtti.



Ekonomi, toplum ve kampanyası sırasında kendisine öncelik olarak iletilen her şey için somut eylemler hayata geçireceğini belirten Hristodulidis, “derhal başlayabilmek için bir ön çalışma yaptığını ve her bakanlık için bir eylem planı hazırladığını eğitimde ve kültürde çıtayı yüksek tutacaklarını, sağlıkta kaliteyi yükselteceklerini" kaydetti.



Fileleftheros bir başka haberinde, ikinci turda DİSİ’li oyların büyük bölümünün Hristodulidis’e kaymasının “ideolojik kırmızı çizgilerle güdüldüklerini gösterdiğine” dikkat çekti.

-Zafer turu

Politis, Hristodulidis’in, resmen başkan ilan edilmesine bir saat kala zafer turu atarak, kendisine destek veren partilerden DİKO, EDEK ve DİPA liderlerini ziyaret ettiğini yazdı.

Habere göre sonucun kesinleşmesinin ardından, rakibi Andreas Mavroyannis başta olmak üzere DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Meclis Başkanı Annita Dimitriu, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola v.b Hristodulidis’e tebrik mesajlarını iletti.

-Taze kandan oluşan ve kadın-erkek eşitliğini gözeten kabine

Resmen ilan edilmesine bir saat kala Hristodulidis, kabinesinin Anastasiadis hükümetinde olanlardan değil ‘taze kandan’ oluşacağını, erkek bakan sayısı kadar kadın bakan (yüzde 50-50) olacağını, karar almadan önce kendisine destek veren-vermeyen bütün siyasi parti başkanlarıyla görüşeceğini açıkladı.

-Meclisteki aritmetik

Gazete “Hristodulidis Mecliste 16+1 Milletvekili Sayıyor… DİSİ Muhalefette Kalacak, Ancak Çoğu Milletvekili Hristodulidis’e Oy Verdi” başlıklı haberinde ise Hristodulidis’in seçilmesiyle meclisteki aritmetiğin de değiştiğine işaret etti.



Habere göre yeni Rum Yönetimi Başkanı’na, DİKO’nun 9, DİPA’nın 4, EDEK’in 3 (EDEK’li 4’üncü milletvekili Kostis Efstathyiu partisinden ayrılmak üzere), ELAM’ın 3 milletvekilinden ve bağımsız milletvekili Andreas Themistokleus’tan destek alacak. AKEL 15 milletvekiliyle, DİSİ de 17 milletvekiliyle muhalefette olacak. Ekologlar ise meclisteki üç temsilcisinden birinin Hristodulidis’e bölünmüş durumda. Ekologlar’dan Stavros Papaduris Hristodulidis’nin yanında yer alacak.



Alithia, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu ve Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Hristodulidis’i arayarak kutladığını yazdı.



Habere göre Yunanistan Başbakanlığının resmî Twitter hesabından yapılan paylaşımda Miçotakis’in Hristodulidis’i kutladığı ve Yunanistan’a davet ettiği kaydedildi. Yunanistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hristodulidis’i arayarak zaferi için kutlayan Sakellaropulos’un “Kıbrıs sorununun en üst milli önceliğe sahip olduğuna, Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın sürekli iş birliği ve koordinasyonunun sürdürülebilir çözüm bulunmasının garantisi olduğuna” işaret edildi. Açıklamada Hristodulidis’in Yunanistan’a davet edildiği bilgisi de eklendi.