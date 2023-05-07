Hellimden sonra “Baf tarhanasını” MİK ürün listesine ekleme prosedürleri başlatıldı

Güney Kıbrıs, hellimden sonra tarhanayı da AB’nin menşe ismi korumalı ürün (MİK) listesine eklemeye hazırlanıyor.

Fileleftheros, “Baf Tarhanası Avrupa’ya… Bir Kıbrıs Ürünü Daha AB’nin Menşe İsmi Korumalı Ürün Kütüğüne Giriyor” başlıklı haberinde, “Baf tarhanası”nın MİK ürün olarak tanınması ve en kısa sürede Avrupa düzeyinde tescili için gerekli prosedürlerin başlatıldığını yazdı.

