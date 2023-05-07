banner913
banner932
400 dönüm alan yandı
400 dönüm alan yandı
20 0
Kıb-Tek borcunu ödemeyen abonelerin elektriklerinin pazartesi kesileceğini hatırlattı
Kıb-Tek borcunu ödemeyen abonelerin elektriklerinin pazartesi kesileceğini hatırlattı
11 0
 
MSB'den KKTC'deki yangına helikopter desteği...
MSB'den KKTC'deki yangına helikopter desteği...
7 0
Offroad şampiyonası Altındağlı anı yarışı ile başlıyor
Offroad şampiyonası Altındağlı anı yarışı ile başlıyor
10 0
Küçük Kaymaklı’da şüpheli ölüm
Küçük Kaymaklı’da şüpheli ölüm
41 0
Sahilde erkek cesedi bulundu
Sahilde erkek cesedi bulundu
22 0
Koopspor’un bileği bükülmüyor
Koopspor’un bileği bükülmüyor
12 0
banner915

Hellimden sonra “Baf tarhanasını” MİK ürün listesine ekleme prosedürleri başlatıldı

banner476

banner825
Hellimden sonra “Baf tarhanasını” MİK ürün listesine ekleme prosedürleri başlatıldı
banner931
Güney Kıbrıs, hellimden sonra tarhanayı da AB’nin menşe ismi korumalı ürün (MİK) listesine eklemeye hazırlanıyor.
Fileleftheros, “Baf Tarhanası Avrupa’ya… Bir Kıbrıs Ürünü Daha AB’nin Menşe İsmi Korumalı Ürün Kütüğüne Giriyor” başlıklı haberinde, “Baf tarhanası”nın MİK ürün olarak tanınması ve en kısa sürede Avrupa düzeyinde tescili için gerekli prosedürlerin başlatıldığını yazdı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.