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Güney’de Omicron için yeni önlemler

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Güney Kıbrıs'ta Bakanlar Kurulu’nun önceki gün, ülkede beş kişide görülen “Omicron” varyantı ve vakalardaki artış nedeniyle 9 yeni tedbir açıkladığı bildirildi.

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Güney’de Omicron için yeni önlemler
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Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas’ın açıkladığı yeni tedbirlere göre 5-11 yaş aralığındaki çocukların aşılanmasına 16 Aralık’tan itibaren başlanacağını ve aşılamanın randevuyla yapılacağını yazdı.
Gazete, yeni tedbirlere göre 15 Aralık 2021 - 15 Ocak 2022 tarihleri aralığında pozitif vakalarla yakın temaslı olan kişilere ilk 72 saat içerisinde hızlı test, yedinci gün de PCR testi yapılacağını; üçüncü doz aşısını yaptırmış kişilerin ise bu uygulamadan muaf tutulacağını kaydetti.
Yeni tedbirlere göre, bugünden itibaren “Omicron” veya gelecekteki diğer varyantların tespit edildiği kişiler, temaslılarıyla birlikte aşılı olup olmadıklarına bakılmaksızın zorunlu karantinaya tabi olacak. “Omicron” varyantının bulaştığı kişiler ve temaslıları, Sağlık Bakanlığı’nın göstereceği yerlerde karantinada olacak.
Gazete, Bakanlar Kurulu’nun 15 Ocak 2022’de yeniden toplanarak çift doz aşısının üzerinden 7 ay geçmiş ve üçüncü doz aşısını yaptırmamış kişilerin SafePass’ının iptal edilmesiyle ilgili kararı yeniden gözden geçireceğini ve 18 Aralık’tan itibaren, çift doz aşılı olup son dozun üzerinden 7 ay süre geçmiş kişilere SafePass’ının geçerli olabilmesi için son 72 saat içinde yaptırılmış PCR veya son 48 saat içerisinde yaptırılmış hızlı test beyan etmesi gerekeceğini yazdı.
Yeni tedbirlere göre aşılanması sakıncalı olduğu kurul kararıyla belirlenmiş kişilere SafePass gösterme zorunluluğu kaldırılırken, bu kişilerin Sağlık Bakanlığı’ndan özel bir kart almaları ve haftalık olarak hızlı test/PCR testi yaptırmaları gerekli olacak.
Bakanlar Kurulu, Covid-19 ile daha etkin mücadele için yarından itibaren düğünler ve vaftiz törenleri gibi sosyal etkinliklerle otellerin içerisinde bulunan eğlence merkezlerine en azından bir doz aşısını yaptırmış olan ve negatif Covid-19 test sonucu beyan eden kişilerin girmesine izin verilmesini kararlaştırdı. Çift doz aşılı kişilerden Covid-19 test sonucu talep edilmeyeceği; ancak son aşısının üzerinden 7 ay geçmişse, bu kişilerin de negatif test sonucu beyan etmeleri gerektiği ifade edildi.

 
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