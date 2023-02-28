Güney Kıbrıs’ın yeni kabinesi tepkiyle karşılandı

Hristodulidis’i destekleyen partilerin, Hristodulidis’in atadığı bazı isimlerden hoşnut olmadığını; özellikle de Hristodulidis’e destek olma yolunda Başkanlık Müsteşarlığı görevinden istifa eden Vasilis Palmas’ın kabinede yer almamasının büyük ses getirdiği kaydedildi

Güney Kıbrıs’ta dün akşam açıklanan yeni kabinenin, iç cephede bazı tepkilere ve söylentilere yol açtığı bildirildi.

Bugünkü Rum gazetelerine geniş şekilde yansıyan haberlerde, Rum Yönetimi’nin yeni Başkanı Nikos Hristodulidis’in yaptığı seçimler konusunda, özellikle kilit bakanlıklar için son ana kadar perde gerisi faaliyetler yürütüldüğü ve bazı bakanlıkların el değiştirdiği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “Yapboz Tamamlandı… Nikos Hristodulidis’in Kabinesi Dün İlan Edildi” başlık ve spotuyla manşetten aktardığı haberinde, Hristodulidis’i destekleyen partilerin, Hristodulidis’in atadığı bazı isimlerden hoşnut olmadığını; özellikle de Hristodulidis’e destek olma yolunda Başkanlık Müsteşarlığı görevinden istifa eden Vasilis Palmas’ın kabinede yer almamasının büyük ses getirdiğini yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in Palmas’a Başkanlık Komiserliği teklif ettiğini, ancak Palmas’ın bu görevi reddettiğini; bunun yanı sıra özellikle DİKO cephesinde, gerek önemli işler yapacağına inanılan kişilerin kabine dışı kalması, gerekse Hristodulidis’in, yaptığı seçimlerle kendisine Başkanlık seçimi öncesi dönemde savaş açan DİSİ’yi bir nevi ödüllendirmiş addedilmesi nedeniyle hoşnutsuzluğun hakim olduğunu kaydetti.

EDEK ile DİPA’nın, kabinenin şekillenmesinde katalizör rol oynadığını belirten gazete, her ne kadar bu, Hristodulidis tarafından yalanlansa da, Maliye Bakanı olarak atanan Makis Keravnos’un, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ile DİPA Başkanı Marios Karoyan’ın yoğun perde gerisi faaliyetleri sonucunda seçildiğini yazdı.

Gazete, yeni Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas’ın ise, bir dönem Dayanışma Hareketi’nden milletvekili olarak görev yaptığını ve bazı bilgilere göre kabineye EDEK kontenjanından girdiğini; bir süredir aktif siyaset hayatı bulunmayan Yorgallas’ın bakan olarak atanmasının, Dayanışma Hareketi’nin ve Başkan Eleni Theoharus’un büyük tepkisine yol açtığını, hatta Theoharus’un, bu tepkileri göğüsleyemeyerek parti başkanlığından istifa ettiğini belirtti.

Partilerin, hangi partiye kaç bakanlık düştüğü konusunda da ihtilaf yaşadığını kaydeden gazete, Enerji, Adalet ve Sağlık Bakanlığı’nın DİKO’ya, Tarım Bakanlığı’nın DİPA’ya, Eğitim ve Enerji Bakanlığı’nın her iki partinin çizgisinde hareket eden kişilere, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı’nın ise DİSİ’ye verildiğini yazdı.

Haberde, kabinede (müsteşar ve komiserler de dahil) 14 erkek ile 11 kadının yer aldığı ve yüzde 50 erkek-yüzde 50 kadın oranının muhafaza edilmemiş olmasının eleştirildiği; bununla birlikte kabine üyelerinin yaş ortalamasının, en genci 39, en yaşlısı 71 olmak üzere 50 olduğu ifade edildi.

Alithia gazetesi “Yeni Kabine Güçsüz Kuvvetsiz… Hristodulidis’in Seçimleriyle İlgili İlk İzlenim, ‘Dağ Fare Doğurdu’ Yönünde” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Hristodulidis’in son ana kadar kendisini destekleyen 3 partiyle bakanlar konusunda istişarelerde bulunduğunu; ancak diplomatik çevrelerin, yeni kabinenin güven vermediği değerlendirmesinde bulunduğunu yazdı.

Gazete, dün sabah erken saatlerden itibaren henüz tamamlanmamış listelerin tepki ölçmek maksadıyla sızdırıldığını ve ilk izlenimlere göre yeni kabinenin, Hristodulidis’i destekleyen 3 partinin dayatması olduğunu kaydetti.

Haberde, Hristodulidis’in bazı ailevi ilişkilerinin de yaptığı seçimlerde etkili olduğu yönünde eleştiriler yapıldığı da ifade edildi.

Politis gazetesi “İlk Hükümette Yeni Kişiler ve Dengeler… Hristodulidis Hükümeti Yaşça Yenilendi-11 Bakandan 3’ü Kadın” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, yeni kabinenin yaş ortalamasının genç olduğunu ve Hristodulidis’in, Bakanlar Kurulu’nda yüzde 50 erkek – yüzde 50 kadın sözünü tutmadığını öne çıkardı.

Gazete, Hristodulidis’in Kültür Müsteşarlığı’na şarkıcı Mihalis Hacıyannis’i atamasının da ilgi çektiğini yazdı.

