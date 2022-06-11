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Güney Kıbrıs Merkez Bankası’ndan endişelendiren öngörü

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Güney Kıbrıs Merkez Bankası’ndan endişelendiren öngörü

Güney Kıbrıs Merkez Bankası’nın, piyasadaki enflasyon baskısının devam edip, 2023 yılı ortası-2024 yılına kadar durumun iyileşmeyeceği öngörüsünde bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin “Piyasada Daha Kötü Günler… Merkez Bankası Pahalılık Oranıyla İlgili Öngörüsünü Bir Kez Daha Yukarı Çekti” başlık ve spotuyla manşetten aktardığı haberine göre, Merkez Bankası dün yaptığı açıklamada, bu yıl için kalkınma hızının yüzde 2,7 oranında (bir önceki öngörüde bu oran yüzde 3,6’ydı), ortalama enflasyon oranının da yüzde 7 oranında olmasını öngördüğünü kaydetti.

Habere göre Merkez Bankası, pandemiyle mücadele tedbirlerinin kademeli olarak kaldırılmasıyla piyasada beklenen canlanmanın, Rusya-Ukrayna savaşının özellikle kısa vadedeki olumsuz etkileri nedeniyle gerçekleşemediğini ve Rusya’ya uygulanan yaptırımların da, bu yıl için ekonomide olumsuz etkiler yaratmasının beklendiğini belirtti.

Haberde, Merkez Bankası’nın piyasanın 2023-2024 yıllarında iyileşeceğine dair değerlendirmesinin endişelere yol açtığı da ifade edildi.

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