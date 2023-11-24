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Güney Kıbrıs ile Fransa arasında askeri iş birliği yapacak

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Güney Kıbrıs ile Fransa arasında askeri iş birliği yapacak
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Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ile Fransa Silahlı Kuvvetleri arasında 2024-25 dönemini kapsayan bir iş birliği programının imzalandığı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, RMMO Genel Kurmaylığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa’yla 2024-25 dönemini kapsayan bir iş birliği programının imzalandığının duyurulduğunu yazdı.
Haber göre söz konusu açıklamada, iş birliği programının hem Güney Kıbrıs hem de Fransa’da ortak tatbikatlar, eğitimler ve karşılıklı uzmanlık alanlarında bilgi alışverişi içerdiği belirtildi.
Ortak tank atışı, insansız hava araçları (İHA), deniz operasyonları, sivillerin tahliyesi ve arama-kurtarma faaliyetleri gibi alanlarda ortak eğitimler gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, iş birliği programının, RMMO mensuplarının düzeyinin yükseltilmesi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin arttırılması bakımından önemli olduğuna vurgu yapıldı.
 
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