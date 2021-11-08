banner583
Lefke şenlendi
Lefke şenlendi
13 0
Kıbrıs Türk mallarıyla vurgun
Kıbrıs Türk mallarıyla vurgun
22 0
 
“Kadın yöneticilerin olduğu işletmeler daha başarılı”
“Kadın yöneticilerin olduğu işletmeler daha başarılı”
9 0
“Çocuklara pozitif bakış açısı kazandırılmalı”
“Çocuklara pozitif bakış açısı kazandırılmalı”
33 0
Birer attılar, birer aldılar
Birer attılar, birer aldılar
103 0
İşte dünyanın en büyük patatesi
İşte dünyanın en büyük patatesi
32 0
“Bu çevre tahribatını durdurun”
“Bu çevre tahribatını durdurun”
8 0
banner661
banner726

Güney'deki barajlardaki su oranı yarıya düştü

banner476

banner714
Güney'deki barajlardaki su oranı yarıya düştü
banner721

Güney Kıbrıs’taki barajlardaki su oranının 5 Kasım itibarıyla yüzde 50,1 oranında olduğu haber verildi.

Güney Kıbrıs Su İşleri Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, büyük barajlardaki su miktarının 5 Kasım itibarıyla 145,6 milyon metreküp olduğunu ve bunun barajlardaki toplam kapasitenin yüzde 50,1’ine karşılık geldiğini yazan Fileleftheros gazetesi, geçtiğimiz yıl aynı dönemde barajlardaki su rezervinin 220,9 milyon metreküp (yüzde 76) olduğunu belirtti.

Gazete Güney Kıbrıs’ın en büyük barajı olan Kuri barajında 5 Kasım itibarıyla 59,2 milyon metreküp su bulunduğunu da ekledi.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.