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Güney'ded ilk 6 ayda ticari denge açığı büyüdü

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Güney'ded ilk 6 ayda ticari denge açığı büyüdü
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Güney Kıbrıs’ın ilk altı aylık ticari denge açığında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 574 milyon Euro’luk bir artış meydana geldiği haber verildi.
Politis gazetesi, İstatistik Dairesi tarafından yayımlanan verilere dayanarak, 2022 yılının ilk altı ayında 3 milyar 819 milyon 300 bin Euro olan ticari denge açığının, 574 milyon Euro artarak bu yılın aynı döneminde 4 milyar 393 milyon 600 bin Euro’ya ulaştığını ekledi.
 
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