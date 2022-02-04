Güney'de vaka sayısı düşmüyor

Son 24 saatte 117 bin 45 test yapılan Güney Kıbrıs’ta Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipendalas da dahil 2 bin 907 yeni vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti.
Rum Sağlık Bakanlığı'dan yapılan açıklamaya göre toplam vaka sayısı 266 bin 823'e, toplam can kayıpları 740'a yükseldi. 61'inin durumu ciddi olmak üzere 218 kişi hastanede tedavi görüyor.
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