Güney'de vaka sayısı düşmüyor

Son 24 saatte 117 bin 45 test yapılan Güney Kıbrıs’ta Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipendalas da dahil 2 bin 907 yeni vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı'dan yapılan açıklamaya göre toplam vaka sayısı 266 bin 823'e, toplam can kayıpları 740'a yükseldi. 61'inin durumu ciddi olmak üzere 218 kişi hastanede tedavi görüyor.