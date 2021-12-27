banner762
banner753
“Kim kime, dumduma bir memleket!”
“Kim kime, dumduma bir memleket!”
54 0
9 0
 
Acil Kan Aranıyor
Acil Kan Aranıyor
46 0
Süte yine mi zam geldi?
Süte yine mi zam geldi?
168 0
“Asya için toplanan bağış hesabındaki para keyfi bir şekilde kullanılamaz
“Asya için toplanan bağış hesabındaki para keyfi bir şekilde kullanılamaz"
131 0
Eski Apoelli, MTG’li oldu
Eski Apoelli, MTG’li oldu
32 0
Dumlupınar, Yenicami’ye patladı
Dumlupınar, Yenicami’ye patladı
36 0
banner661
banner726

Güney'de son 2 haftada 9 bin 200 vaka

banner476

banner714
Güney'de son 2 haftada 9 bin 200 vaka
banner721

Güney Kıbrıs’ta son 2 hafta içinde 9 bin 200 yeni Coıvid-19 vakası tespit edildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, son 2 hafta içinde 143 bin 562 PCR testi ile 1 milyon 55 bin 820 hızlı test yapıldığını ve tespit edilen 9 bin 200 vakada ortalama yaşın 31 olduğunu; cinsiyet dağılımının da yüzde 50,3 kadın, yüzde 49,6 erkek ve yüzde 0,1 “belirtilmemiş” şeklinde olduğunu yazdı.

Gazete, vakaların yüzde 94,4’ünün iç bulaş olduğunu ve yüzde 5,6’sının da seyahat öyküsü bulunduğunu kaydetti.

SAĞLIK BAKANI’NDAN OMICRON UYARISI

Bu arada, Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas da, Politis gazetesine verdiği röportajda, önümüzdeki 2-3 hafta içinde Güney Kıbrıs’ta Omicron varyantının hakim olacağı uyarısında bulundu.

Habere göre Hacıpandelas, tüm verilerin sürekli değerlendirildiğini ve gerekli görüldüğü takdirde, hükümetin ek tedbirler alabileceğini kaydetti.

Hacıpandelas, aşılanmanın önemine vurgu yaparken, aşısızlara uygulanan bazı yaptırımlarla hedeflenenin aşısızları cezalandırmak değil, onları korumak olduğunu söyledi.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.