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Güney'de 3 saatlik grevle hayat durdu

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Güney'de 3 saatlik grevle hayat durdu
Güney Kıbrıs'ta,Rum Çalışma Bakanlığı ile sendikalar arasında Eşel Mobil konusunda uzlaşıya varılamaması nedeniyle kamu ve özel sektörde 70 binden fazla işçiyi kapsayan sendikalar tarafından duyurulan üç saatlik uyarı iş bırakma kapsamında, kıdem tazminatı ödemesindeki çıkmaz nedeniyle üç saat felç oldu.

Güney'deki havalimanları, limanlar, hastaneler, oteller, inşaat sektörü, okullar, bazı medya kurumlarının çalışanları bugün saat 12:00 ile 15:00 arasında iş bırakma eylemiyle greve gittiler.

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