“Görüşmeden sonuç çıkması için her şeyi yapacağım”

Rum Yönetimi Başkanlığına seçilen Hristodulidis, bu hafta Cumhurbaşkanı Tatar ile gerçekleştireceği görüşmeye büyük bir ciddiyetle hazırlandıklarını söyledi ve “Sonuç çıkabilmesi için mümkün olan her şeyi yapacağım” dedi

Rum Yönetimi Başkanlığına seçilen Nikos Hristodulidis, bu hafta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşeceğini hatırlatarak, mevcut durumun Kıbrıs sorununun çözümü olamayacağını ve müzakerelerin en kısa sürede yeniden başlaması gerektiğini söyledi. Hristodulidis, “Kıbrıs sorunundaki çıkmazı nasıl kıracağımızı görmek için bu görüşmeye büyük bir ciddiyetle hazırlanıyoruz” ifadesini kullandı.

Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tatar’la görüşmeden beklentisi sorulduğunda, “Her görüşmeye beklentiyle gidilir. Sonuç çıkabilmesi için bizim taraf adına mümkün olan her şeyi yapacağım” dedi. Hristodulidis, durumun zor olduğunu ancak bunun, mümkün olanı yapmaya çalışmayacakları anlamına gelmediğini söyledi.

Nikos Hristodulidis, Tatar’la görüşmesinin ardından, 23 Mart’ta Brüksel’de gerçekleşecek Avrupa Konseyi toplantısına katılacağını, bu çerçevede özelinde Kıbrıs sorunu odağında birçok ikili görüşme yapma fırsatı da bulacağını kaydetti. Hristodulidis “Avrupa Birliği’nin, çıkmazın kırılması ve müzakerelerin yeniden başlamasında bir başrolü olmalı” dedi.

ANTONİO GUTERRES’TEN GÖRÜŞME TALEP ETTİ

Gazetecilerin, Mart ayındaki Avrupa Konseyi’ne katılacak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşme talebinde bulunup bulunmayacağı sorulan Hristodulidis, çalışma yemeğine katılacağını öğrendiği Guterres'e, programı elverirse böyle bir görüşmenin çok olumlu olacağı mesajını gönderdiğini söyledi.

STEWART, TATAR-HRİSTODULİDİS GÖRÜŞMESİNDE HAZIR BULUNACAK

Hristodulidis Tatar’la görüşmesinden sonuç çıkması beklentisini yineleyerek, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın da hazır bulunacağını ve genel sekretere görüşme hakkında bilgi vereceğini söyledi. Hristodulidis, “Genel sekreterle görüşmemizi kolaylaştıracak olgular olmasını umuyorum” diye ekledi.

BM Genel Sekreteri Guterres’in Avrupa Konseyi çerçevesindeki yemeğe katılacak olmasının önemine de vurgu yapan Hristodulidis, “Bizim de istediğimiz, Kıbrıs’ın üyesi olduğu ve olası bir çözümden sonra da üye olmaya devam edeceği AB’nin işbirliğiyle, BM çerçevesinde, müzakerelerin yeniden başlaması için olguların oluşmasıdır” dedi.

Hristodulidis, gazetecilerin sorusu üzerine, hazırlanmasına seçim kampanyasından önce başladığı “AB’nin Kıbrıs sorunundaki çıkmazı kırabileceği” düşüncesini izah ettiği çalışma belgesinin son aşamada olduğu bilgisini verdi.

Hristodulidis, Brüksel’e gittiğinde Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ve diğer yetkililerle yapacağı görüşmelerde belgeyi paylaşacağını sözlerine ekledi.

